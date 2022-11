Showbizzkoppel los van elkaar ontmaskerd in Masked Singer: ‘We zijn gewoon gaan carpoolen’

Daar waar de kijkers van The Masked Singer allang dachten te weten wie er in het pak van de krab verstopt zat, hadden de juryleden toch nog een extra aflevering nodig. Het jurypanel raadde vanavond bijna unaniem wie het rode zeedier was - die waarschijnlijk dezelfde avond nog met een andere deelnemer in bed lag.

Het complete panel, bestaande uit Carlo Boszhard, Loretta Schrijver, Buddy Vedder en Gerard Joling, wist na het optreden van de krab zeker dat er een hiphopartiest in het pak verscholen zat. Maar welke artiest dat was, daar waren ze nog niet helemaal uit. Vooral Gerard Joling zat een beetje in dubio. ,,Als ik naar die benen kijk denk ik dat het Maradonnie is, maar het zou ook weleens Ronnie Flex kunnen zijn’’, vertelt hij. Ook Glen Faria zou volgens hem in het zeedier verstopt kunnen zitten.

Ook Carlo Boszhard komt met een interessante theorie. ,,Als ik naar de knieën kijk moet het wel Maradonnie zijn’’, vertelt hij, tot verbazing van presentator Ruben Nicolai. ,,Als je eenmaal naast mij hebt gestaan in drag met hoge hakken, dan weet je hoe iemands knieën zijn’’, verklaart hij. Hij twijfelt nog even over Ronnie Flex, maar blijft uiteindelijk bij zijn standpunt over de knieën.

Als uiteindelijk blijkt dat de krab het programma moet verlaten, kiest het jurypanel bijna unaniem voor dezelfde naam. Loretta Schrijver denkt dat Ronnie Flex in het pak zit en ook Buddy Vedder en Gerard Joling weten zeker dat het de rapper moet zijn. Buddy is zelfs zo zeker van zijn zaak dat hij zegt dat het ‘gênant zou zijn’ als hij niet in het pak zou zitten. ,,Als het hem niet is, word ik gek’’, zegt hij enkele seconden voor de onthulling.

Zijn gok bleek goed, want Ronnie Flex bleek uiteindelijk in de krab te zitten, tot blijdschap van alle andere juryleden. Ook Ronnie heeft er veel plezier in gehad. ,,Ik ben ver van huis. Ik ben van hiphop-ster naar een Lady Gaga zingende krab gegaan’’, lacht hij nadat hij zijn masker af heeft gezet.

Ronnie Flex zat in het pak van de krab verstopt.

Voor veel mensen hoefde hij overigens niet geheim te houden dat hij meedeed aan The Masked Singer. Eerder in het programma werden zijn vriendin Demi de Boer en vader Ronald de Boer onthuld als gastartiesten. Zij zaten in de drakenpakken verstopt. ,,Voor onze kilometervergoeding is dit heel goed nieuws, want je kon gewoon lekker meerijden met je schoonvader’’, grapt Ruben Nicolai. ,,Inderdaad’’, zegt Ronnie Flex. ,,Wij zijn gewoon lekker gaan carpoolen.’’

Ronald en Demi de Boer gingen schuil achter de draakjes.

