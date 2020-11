Sia zorgt voor ophef op Twitter met trailer nieuwe film en bijt van zich af

De film, waarvan het scenario geschreven en bedacht is door Sia, gaat over de relatie tussen een verslaafde drugsdealer, gespeeld door Kate Hudson, en haar autistische halfzusje, gespeeld door Maddie Ziegler. Na het zien van de trailer hadden veel fans commentaar op het feit dat Sia geen autistische actrice had gecast om de rol van het halfzusje te vervullen. ‘Dit is onacceptabel en er zijn geen excuses’, schrijft een fan. ‘Het is heel erg kwetsend’, twittert een ander.