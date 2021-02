Siem bedacht molboekje om de Mol te voorspellen: ‘In 2013, ‘14, ‘15 en ‘16 had ik ‘m al na twee afleveringen’

Brabantse student Haico (24) maakte algoritme dat de Mol voorspelt: ‘Heb het elk jaar goed’

14 februari ASTEN/ENSCHEDE - Haico Dorenbos, 24-jarige student aan Universiteit Twente, schreef in twee jaar tijd een algoritme dat na een aantal afleveringen aangeeft wie de saboteur is in het populaire tv-programma. Hoe betrouwbaar zijn ‘Moldel’ is? „Mijn algoritme had het tot nu toe elk jaar goed.”