Sierd de Vos nieuwe commentator Fifa 20: Een aanslag op je stembanden

Ali B is het nieuwe slachtof­fer in The Roast van Comedy Central

12:40 The Roast boegbeeld Peter Pannekoek mag zich klaar gaan maken voor een hele hoop grappen over Ali B. De rapper uit Almere is namelijk de volgende kandidaat in het Comedy Central-programma The Roast. Hij mag daarbij aansluiten in het rijtje Gordon, Giel Beelen en Johnny de Mol. Wie er plaatsneemt in het Roast-panel wordt na de zomer bekend gemaakt.