Simon Cowell aan de beterende hand na fietsongeluk

Recensie Miranda July over Kajillio­nai­re: Idee van mijn film kwam in een droom

7 oktober Regisseur Miranda July (46), bekend van het bejubelde Me and You and Everyone We Know, wordt beschouwd als een van de origineelste filmmakers van Amerika. Helaas neemt zij lange pauzes tussen haar films, vooral omdat zij ook boeken schrijft. Het bizarre familiedrama Kajillionaire is pas haar derde speelfilm in vijftien jaar.