Simon Cowell loopt boos weg bij auditie van man die portret schildert met geslacht

Hoewel Cowell de seniore Australiër in de studio in Londen trakteerde op een rood kruis, mocht Patch zijn opvallende kunstwerk toch voltooien. Naderhand vergaapten juryleden Amanda Holden en Alesha Dixon en de presentatoren van het programma zich nog even aan het eindresultaat dat de artiest zo goed als zeker geen ronde verder bracht. De auditie van de schilder is nog niet op televisie geweest. De reactie van Cowell werd ‘gelekt’ door iemand in het publiek.



Tim Patch reist al jaren de hele wereld over om zijn kunsten aan een breed publiek te tonen. Zo was hij al in meerdere internationale Got Talent-edities te zien. En daar zorgde hij in negen van de tien gevallen voor verbijsterde blikken en wisselende reacties.



Vier jaar geleden dook hij plotseling op tijdens de Kamasutrabeurs in Utrecht waar hij met zijn geslachtsdeel een portret schilderde van actrice en fitnessfanatiekeling Fajah Lourens. De man had toen een kwartiertje nodig om met zijn ‘kwast’ felle kleurtjes op een doek te smeren met als eindresultaat een afbeelding die redelijk op de brunette leek.