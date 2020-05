‘Simon & Garfunkel net zo belangrijk voor popmuziek als The Beatles en The Rolling Stones’

Natuurlijk, zegt Nick Schilder er meteen bij, Paul Simon en Art Garfunkel speelden ‘in een heel andere league’ dan hij samen met Simon Keizer doet. Maar toch, vergelijken is verleidelijk. “Er zijn zeker overeenkomsten: opgegroeid in dezelfde buurt, bij elkaar in de klas gezeten, hun eerste optreden gegeven in de aula van de middelbare school. En natuurlijk: de liefde voor harmonieuze popmuziek.”