Simone Kleinsma kan verwarrende musical Sweeney Todd niet redden. Integendeel

Juichend over haar hoofdrol in Sweeney Todd merkte Simone Kleinsma vorig jaar dat dit geen musical is om als publiek eens lekker achterover te leunen. ,,Je moet echt opletten’’, gaf Kleinsma destijds als waarschuwing mee.

Dat klopt. Sweeney Todd is ook in de vernieuwde vorm - slechts vijf weken te zien in het Delamar in Amsterdam en het Nieuwe Luxor in Rotterdam - een ellenlange ‘doorgecomponeerde’ musical. Dialogen zijn er nauwelijks, vrijwel alles wordt gezongen - onder de onvoorspelbare, stevige melodieën van de eind 2021 overleden componist en schrijver Stephen Sondheim. Ze worden uitgevoerd door een sterk tienkoppig orkest.

Sweeney Todd, dat draait om de lotgevallen van een bloeddorstige barbier (Hans Peter Janssens) en zijn pasteien bakkende onderbuurvrouw mevrouw Lovett (Kleinsma) in de duistere krochten van 19de-eeuws Londen, is veruit de minst toegankelijke musical van alle producties waar het publiek momenteel uit kan kiezen. Dat is op zich geen bezwaar. Maar als het publiek al drie (!) uur lang bij de les kan blijven, keert het met tal van vragen huiswaarts.

Waarom is het decor een gevangenis? Waarom vermoordt de bloedbarbier telkens dezelfde man? Waarom krijg je bij bijna elke scène het gevoel dat het ook vele malen korter had gekund? En vooral: waarom spreekt Kleinsma plat Amsterdams alsof ze haar pasteitjes aan de man brengt op de Albert Cuyp?

‘Noem mij maar Nel’, zegt ze met een Jordanese tongval. Inderdaad, een typisch Londense naam, Nel. Hoeveel vragen de voorstelling ook oplevert, duidelijk is dat de locatie de hoofdstad van Groot-Brittannië is. Alle andere namen, vooral die van Sweeney Todd, worden met een ergerniswekkend Brits kostschoolaccent uitgesproken en in dat geheel loopt dan Mokumse Nel rond - die sommige liedjes dan weer in keurig ABN zingt. Waarom? Hoe gaat Kleinsma dat eigenlijk doen als de voorstelling over een tijdje verhuist naar Rotterdam? Is ze dan plots Nel uit Crooswijk?

Het is pijnlijk om te constateren, maar hoofdrolspelers Kleinsma en Janssens redden de voorstelling niet. Integendeel zelfs. Ze spelen als in een stomme film, met nogal wat rollende ogen en hevig opgetrokken wenkbrauwen. Overdreven dus.

Nee, dan het spel van het liefdespaar Jonathan Demoor en Valerie Curlingford (geweldige zangeres, wier stem geschapen lijkt voor Sondheims melodieën) en het grote talent Samir Hassan. Zij spelen ingetogen als het moet en uitbundig als het kan.

Talenten die overtuigen, klinkende namen die teleurstellen, een decor als groot vraagteken. Sweeney Todd is buitengewoon verwarrend.

