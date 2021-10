Simone Kleinsma scheert in Verder speels langs zware onderwerpen zonder deze tekort te doen

Simone Kleinsma vertelt in theater over verlies: ‘Ik mis Guus nog elke dag’

8 oktober Simone Kleinsma zit in de herfst van haar leven, maar vreest de winter niet. In het theater vertelt ze hoe zij het verlies van haar man Guus te boven kwam. ‘Langzamerhand ontdekte ik dat ik weer plezier kon hebben in dingen.’