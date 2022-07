Sinan Can overweegt zich op andere onderwerpen te richten: ‘Trek dit niet nog tien jaar’

Documentairemaker Sinan Can overweegt zich op andere onderwerpen dan moslimextremisme te gaan richten. Dat vertelde de 44-jarige programmamaker zaterdag in het NPO Radio 2-programma Zomerspijkers. Hij vertelde hier over de bedreigingen waar hij al vijf jaar onder gebukt gaat. Can trad eerder deze week in De Telegraaf naar buiten met dit nieuws.

,,Het is het waard om de documentaires te maken die ik maak”, aldus Can. ,,Deze verhalen moeten verteld worden, zoals een inkijkje in een jihadistisch netwerk. Maar ik hoef er niet eindeloos mee door te gaan. Er zijn ook andere thema’s heel belangrijk, zoals armoede of femicide. Daar ga ik ook naar kijken. Ik ga niet nog tien jaar door met het thema terreur.”

De BNNVara-medewerker wil niet wijken voor de dreigementen. ,,Maar ik trek dit niet nog tien jaar”, erkent hij. Bovendien vreten de bedreigingen erg aan zijn ouders. ,,Ik merk dat het vooral mijn vader emotioneel raakt. Hij zegt: je hebt de afgelopen jaren al zoveel gegeven. Waar is de bovengrens?”

Can krijgt de dreigementen vanwege documentaires als Retour Kalifaat en Staatsvijand Nr 1. ,,Het hield te lang aan”, vertelde hij aan presentatrice Willemijn Veenhoven. ,,Ik wilde dat het geregistreerd werd bij de autoriteiten, zodat er niet later wordt gezegd: waarom heb je niets gezegd? Ze proberen nu via sociale media ook in mijn privédomein te geraken. Dit is een soort waarschuwingsschot.”

De documentairemaker laat in het midden waar hij de melding gedaan heeft en wat hier nu precies mee gebeurt. ,,Maar dit wordt in de hoogste regionen besproken, er gaan binnenkort nog een paar gesprekken komen”, aldus Can. Hij beklemtoont dat hij met zijn meldingen geen polarisatie in de hand wil werken: “Het is een heel kleine groep, maar wel een heel hardnekkige groep.”

