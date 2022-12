Sint zorgt voor chaos bij Oranjewinter: Gijp krijgt dildo op hoofd, schaars geklede vrouw in studio

Het was vanavond weer een totale chaos in de studio van De Oranjewinter toen Sinterklaas zijn opwachting maakte. De goedheiligman, gespeeld door zenderbaas Marco Louwerens die door de mannen van het programma steevast ‘directeurtje’ wordt genoemd, was grover dan ooit. Bovendien zette hij een helm met dildo op het hoofd van Gijp en regelde een Deens model voor Derksen.

Flink gehumeurd komt Sinterklaas in beeld bij De Oranjewinter. Lurkend aan een waterpijp zit hij te mokken op de bank in de kleedkamer van Wilfred Genee en co. Met veel gemor komt hij naar de studio. Daar spreekt hij diverse mensen in het publiek aan. ,,Een groot amulet van geestelijke armoede", zegt hij over een van de mannen in het publiek.



Eenmaal aan tafel bromt hij verder. ,,Ontzettend veel zin om hier te zijn. Mijn god zeg! Ik heb jullie toch helemaal niks misdaan of wel soms? Sinterklaas is een beetje moe. Sinterklaas is er een beetje klaar mee. Ik kom net uit 't Gooi met al die kutkinderen. Ik heb het wel gehad. Sinterklaas wil lekker naar huis. Misschien nog even het grote blotebenenspel spelen met mevrouw Nicolaas. Maar nee dan staat er opeens een piet voor je neus: ‘Sinterklaas, we moeten nog even naar de mannen van Vandaag Inside.”

Vervolgens vraagt hij om een fles jenever waar hij een flinke teug van neemt. Er volgen wat grof gebekte opmerkingen over de aanwezige gasten. Zo zegt hij tegen René van der Gijp: ,,Meneer René, ik was hier twee jaar geleden voor het laatst. Toen was u net getrouwd. Hoe gaat dat? Beetje gelukkig?” Die antwoordt: ,,Ja, dat gaat prima.” Sinterklaas: ,,Seks tijdens het huwelijk is het mooiste wat er is. Zolang je vrouw er maar niks van af weet!”



Ook vaste gast Chris Woerts krijgt er flink van langs. ,,Je hebt toch tegenwoordig van die symbooltjes in beeld. Dit kan echt niet. En maar lullen over bitcoins, maar geen geld voor een beugeltje. Het gebit van meneer Chris is het enige wat ze na het bombardement niet opnieuw hebben opgebouwd. Sorry dat ik het zeg.”

Cadeautjes

Het lijkt erop dat het de laatste keer is dat ‘directeurtje’ als Sinterklaas de studio in komt. ,,Want het houdt wel een beetje op”, geeft hij aan. Toch heeft hij nog één keer flink uitgepakt met cadeautjes. Johan Derksen krijgt een speelgoedgeweer cadeau voor de wolven, een stokpaardje van hem in het programma. Voor Genee is er een bord met een karaokeverbod. En Gijp wordt 'verblijd’ met een kaartje voor de theatershow van Maarten van Rossem, de historicus met wie hij overhoop lag dit tv-jaar.



Maar het wordt pas echt chaos als Sinterklaas hem een helm met daarop een dildo cadeau geeft. Het is een verwijzing naar een filmpje dat vaak wordt getoond in het programma. De goedlachse analist twijfelt geen moment en zet de helm op zijn hoofd. Dit met een flink lachsalvo in de studio als resultaat.



Tafelgast Job Knoester die consequent meneer Knoepert wordt genoemd, krijgt allemaal kleding met het hoofd van Johan Derksen erop. Ook politiek verslaggever Merel Ek krijgt een cadeau. Nadat ze eerder dit jaar beweerde dat een uitspraak van Derksen in de Dikke van Dale stond en die er daarna niet in bleek te staan, kreeg ze Forum voor Democratie over zich heen. Van de Sint krijgt ze daarom dat woordenboek cadeau. Voor Dick Advocaat was er uiteraard weer een kassa.

Tekst gaat verder onder tweet.

Stripper

Zelfs Theo de brandweerman wordt verrast met een paar hardloopschoenen. Hij werd onderdeel van spot toen het programma een stripper had ingehuurd en hij daar door de studio achter aan moest rennen. Ook deelt ‘directeurtje’ nog een sneer uit naar Genee. Hij geeft aan dat hij bij de directie heeft gevraagd om een cadeau. Daarom heeft hij voor alle drie de vaste gezichten een bolus meegenomen.



Woerts wordt nog een keer op de hak genomen met een cadeau. Hij krijgt een staafmixer, omdat er dan af en toe wel eens iets klopt. Een verwijzing naar de vele nieuwtjes die hij meeneemt naar het programma, maar die niet altijd uit komen.



Voor Derksen kwam er nog een speciaal cadeau. Hij heeft het in het programma regelmatig over dat Nederland voor de asielcrisis het Deens model wordt gebruikt. De Sint had daarom een Deens model geregeld, die schaars gekleed de studio binnen komt lopen. Dit tot grote hilariteit aan tafel. In het Deens vertelt ze dat ze ‘speciaal voor Johan Derksen komt’.

