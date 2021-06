Sir Elton John naar Arnhem voor concert in GelreDome op donderdag 9 juni 2022; laatste keer in Nederland

Via Facebook en Instagram verspreidde het Arnhemse ‘stadiontheater’ eerder deze week foto’s van een groot doek op het veld in GelreDome met daarop de hoofdletter ‘E’ met een sterretje en de tekst ‘Binnenkort een speciale onthulling!’. Fans van Elton John wisten op dat moment genoeg; het is zijn logo.

De ‘Farewell Yellow Brick Road The Final Tour’ is, zoals de naam al suggereert, de laatste kans om Elton John live op het podium te zien. De inmiddels 74-jarige zanger kondigde de wereldtournee begin 2018 aan: ,,Ik heb achterin een busje gezeten sinds ik 16 was, vlieg 180 keer per jaar. Ik ben 71, ik kan het fysiek niet meer en ik wil het niet meer. Ik wil thuis zijn .”

Hij trad in juni 2019 al twee keer op in de Ziggodome in Amsterdam. Elton John sluit zijn wereldtournee af in grote stadions, en begint op 27 mei 2022 in Frankfurt. The Final Tour doet Europese steden aan zoals Milaan, Parijs én Arnhem. Het concert in GelreDome is de laatste keer dat Elton met een tournee Nederland aandoet.