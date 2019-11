Slachtoffer De Villa: Productie stuurde hem opzettelijk naar mijn kamer

In de bewuste aflevering, die vorige week werd uitgezonden, is te zien hoe de jonge vrouw dronken naar bed ging. Ze deed nog open voor José, die op haar deur klopte. Ze ging weer op bed liggen, waarna hij aan haar lichaam zat, aan haar string trok en bovenop haar dook.

In YouTube-programma BOOS, dat vanmiddag om 16.00 uur online komt, vertelt ze aan presentator Tim Hofman wat er tijdens de opnames gebeurde. ,,Productie had ‘m naar mij toegestuurd om mij te checken. Ik heb het er met Blue Circle (de producent, red.) over gehad en zij zeiden dat ze mij niet meer op de camera’s zagen. ‘Dus we hebben hem gestuurd om te kijken waar je was’, zeiden ze”, vertelt ze in een fragment dat gisteravond te zien was bij De Wereld Draait Door.

Een ‘belabberd excuus’, vindt ze, want in de gewraakte uitzending is zij wel gewoon op haar kamer te zien. Het slachtoffer vertelt ook dat productie wist dat ze in het verleden emotionele schade heeft opgelopen, omdat ze al eens is aangerand toen ze onder invloed was. ,,Als je aan zo'n programma wil meedoen, moet je in gesprek met een psycholoog. Toen heb ik dat aangegeven.”

Haar gezicht is op haar verzoek onherkenbaar gemaakt en haar naam wordt niet genoemd. Het slachtoffer zocht zelf contact met Tim Hofman, omdat ze zich nogal alleen voelde staan in alle ophef. Hofman: ,,Vorige week ontplofte dit en zij werd serieus op straat in haar gezicht geslagen ‘dat ze niet zo moest zeiken’.”

‘Diepe excuses’

RTL-baas Peter van der Vorst liet dinsdag weten dat hij zich ‘kapot was geschrokken’ van de resultaten van een intern onderzoek. Hij trad niet in detail over wat zich precies heeft voorgedaan in de villa, maar het was aanleiding voor duidelijke maatregelen en ‘diepe excuses’ aan de deelnemers. Het programma, waarbij een computer bepaalt of de vrijgezelle kandidaten geknipt zijn voor elkaar, wordt gemaakt door productiebedrijf Blue Circle. Dat bedrijf produceert onder meer ook RTL Boulevard, Heel Holland Bakt en Boer zoekt Vrouw.

,,De makers van De Villa zijn zwaar over hun ethische grenzen gegaan en ook intern bij RTL zijn grote fouten gemaakt’’, zei Van der Vorst. ,,Dat is onvergeeflijk. Ze hebben kandidaten aangezet tot gedrag waarbij zij ook over hun grenzen heengingen; daarbij was alcohol in het spel. Er zijn dingen gebeurd die niet thuishoren in zo’n programma.”

De Villa is direct van de buis gehaald. Andere ‘guilty pleasure’-shows Temptation Island en een nieuwe titel zijn opgeschort totdat het onderzoek is afgerond. Een woordvoerder bij RTL zegt daarover: ,,De uitkomsten van het onderzoek moeten leiden tot een aangescherpt ethisch verantwoord beleid. Een beleid dat onder alle omstandigheden een veilige omgeving voor deelnemers garandeert. Voor die tijd keren deze programma’s niet terug.”