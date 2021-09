Slachtoffer reageert in eerste televisie-interview op vrijlating Bill Cosby

Cosby was oorspronkelijk veroordeeld voor drie tot tien jaar gevangenisstraf en zat vast in de staatsgevangenis van Pennsylvania in Phoenix. Twee maanden geleden mocht Cosby de gevangenis verlaten nadat de hoogste rechter in de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn veroordeling nietig verklaarde. Volgens het hof zijn er fouten gemaakt in het proces tegen de 83-jarige acteur.



Constand zegt in het interview met Kate Snow van NBC News ‘geschokt en teleurgesteld te zijn dat Cosby werd vrijgelaten op een technische fout’. De vrouw beschuldigde hem ervan dat hij haar in 2004 heeft misbruikt, al ontkende hij dat. Volgens hem was er sprake van wederzijdse goedkeuring tijdens de seksuele activiteiten. Naast Constand waren er nog 60 vrouwen die zeiden gedrogeerd en misbruikt te zijn door Cosby.



Het interview wordt dinsdag uitgezonden in de Verenigde Staten.