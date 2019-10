Slechter dan het Ring-gala kan het Songfestival niet worden

Nooit gedacht dat ik het nog eens zou zeggen, maar halverwege het Gouden Televizier-Ring Gala ging ik ineens hevig verlangen naar Remko Vrijdags langdradige persiflage van Mark Rutte. Of naar presentator Jan Smit die er in al zijn Volendamse lolbroekerij iets uitflapte over ‘de slang van Freek’ tegen Eva Jinek. Of naar een stiekem camerashot van een chagrijnig kauwgum knagend koningskoppel uit tv-land.



Iets ondeugends, onverwachtst, spannends, ongemakkelijks, tenenkrommends voor mijn part. Iets met bijtende zelfspot dat niet doodgerepeteerd en -geregisseerd was en dat het Gala 2019 een beetje smoel gaf. Een toespraak of act waaraan je kon aflezen dat de beste tv-mensen en grappigste tekstschrijvers van ons land er met plezier hun tanden in hebben gezet. Waarvan je de volgende ochtend op het werk graag een filmpje rondstuurt naar de hele afdeling, in plaats van dat je jaloers bent op die ene collega die zo slim was om lekker te netflixen.