Smaakt Naar Meer van de buis, waarom Boer Zoekt Vrouw dan niet?

Amusement bij de publieke omroep, het blijft een heikel onderwerp. Het genre hoefde van toenmalig staatssecretaris Sander Dekker (VVD, Media) niet volledig te verdwijnen. Het kan ondersteunend zijn als middel om educatieve, informatieve en culturele programma’s voor een breed publiek aantrekkelijk te maken, klonk het in 2015. Maar puur entertainment? ‘Laat dat maar lekker aan de commerciëlen over.’

Het spelprogramma Eén Tegen 100 verhuisde reeds (mét Caroline Tensen) naar RTL en mediadirecteur Gert-Jan Hox van BNNVara kondigde recent in deze krant het stoppen van Ranking the Stars (‘mist een maatschappelijke component’) en De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld (‘meer voor thrillseekers’) aan.

Ook Smaakt Naar Meer, het Omroep MAX-nabeschouwingsprogramma van Heel Holland Bakt met André van Duin, keert (in elk geval vanaf volgend jaar) niet meer terug. Ook al trok het wekelijks meer dan een miljoen kijkers. De hoofdreden betreft volgens de overkoepelende NPO een ander gevolg van Dekkers mediabeleid: er kijken te weinig mensen die jonger zijn dan 50.

Jonger publiek

Amusement wordt ingezet om met name een moeilijker bereikbaar deel van het Nederlandse tv-publiek (lees: jongeren) te trekken, stelt de NPO. Programma’s binnen dit genre die twee jaar op rij te weinig kijkers in die doelgroep bereiken (op NPO 1 onder de 50 en op NPO 3 onder de 35 jaar) moeten verdwijnen. Om die reden – de zogeheten selectiviteitstoets - verdwijnen ook The Graham Norton Show en Dynamo Live at the O2.

,,Met Omroep MAX zijn we in overleg over een soortgelijk programma dat net als Smaakt Naar Meer ook past bij Heel Holland Bakt en wél die toets kan doorstaan’’, aldus een NPO-woordvoerder. Hij wijst op het feit dat Heel Holland Bakt zelf, maar ook de kijkcijferkanonnen Wie is de Mol? en Boer Zoekt Vrouw de afgelopen twee jaar wél aan de eis voldeden.

,,Fans van deze titels hoeven dus niet te vrezen dat ze om deze reden van de buis verdwijnen. Het is overigens uiteraard geen enkel probleem dat er met een amusementsprogramma oudere kijkers worden bereikt. De enige extra voorwaarde is dat zij daarnaast ook een relatief jonger publiek trekken.’’

Omroep MAX-baas Jan Slagter vindt het ‘leeftijdsdiscriminatie’. ,,Alsof je zegt: sorry beste ouderen, maar als jullie niet massaal hadden gekeken was dit programma er nog gewoon geweest’. Het is van de zotte.’’

Volledig scherm Janny van der Heijden, André van Duin en Robèrt van Beckhoven van Heel Holland Bakt. © ANP Kippa

Curlen

Omroep AvroTros heeft van oudsher de meeste amusementstitels. Een programma als Bananasplit werd al van de buis gehaald. Omroepdirecteur Eric van Stade zegt binnenkort alle AvroTros-programma’s zelf te toetsen aan publieke waardes. Daarvoor ontwikkelt de omroep een systeem. ,,Het wordt een heel serieus traject over meerdere jaren.’’

De omroep zegt hiermee niet de selectiviteitstoets van de NPO te willen ondermijnen. ,,Wij vinden het belangrijk om met een eigen meetlat te komen en zelf verantwoordelijkheid te nemen.’’

De Curling Quiz met Frans Bauer – uitgezonden rond de Olympische Winterspelen - en Animal Crackers voldeden niet aan de al bestaande eisen, maar volgens Van Stade was het al niet de bedoeling dat die programma’s zouden terugkeren. ,,De Curling Quiz was achteraf gezien een beetje te lollig. Het vraag-antwoordelement hadden we serieuzer kunnen nemen. Dat zeg ik overigens zonder de makers te beledigen. Wij komen bij de volgende Spelen met een ander programma rond een andere sport die wél meer publieke waarde heeft.’’

Volledig scherm Frans Bauer deed De Curling Quiz. © Elvin Boer