Smoorverliefde Bridget (45) verklaart waarom ze voor twintig jaar jongere André Hazes is gevallen

Bridget Maasland hoopt met André Hazes stokoud te worden. Dat schrijft ze in haar column voor Vrouw . Daarin stelt ze zichzelf ook de vraag waarom haar vriendjes vaak stukken jonger zijn dan dat zij is.

Het werd vorige maand hét showbizznieuws van het jaar: zanger André Hazes en RTL-presentatrice Bridget Maasland zijn verliefd. Nadat de twee bergen kritiek kregen te verduren om hun leeftijdsverschil – hij is 25, zij is 45 – al snel werd duidelijk dat hun liefde ondoorgrondelijk is.

André vindt zijn nieuwe liefje een ‘topwijf’, Bridget hoopt ‘eindelijk die leuke vent’ te hebben gevonden met wie ze achter de geraniums wil zitten. ,,Tenminste, ik word oud en hij blijft altijd jong. Denk ik’’, mijmert ze over de toekomst.

De televisiemaakster geeft zichzelf antwoord op de vraag waarom haar dates steevast jonger zijn. ,,Dat heeft vast ook al met die ‘laatste keer’ te maken. Zij hebben dat nog helemaal niet zo vaak meegemaakt. Zij staan nog niet stil bij het feit dat iets zomaar ineens voor het laatst kan zijn. Zij zijn de passie voor het leven nog lang niet verloren. Zij liggen niet op vrijdagavond onderuitgezakt in hun joggingbroek op de bank met een flesje bier en een saaie voetbalwedstrijd. Zij willen de wereld zien, de stad onveilig maken, en vooral zingen en dansen tot het weer licht wordt.’’

Dat heeft Bridget ook, geeft ze toe. ,,In mijn hoofd blijf ik ook altijd in de twintig. Net als die kerels. Dus die vent is er. 2020 wordt mijn jaar.’’

Rijpere vrouw

André Hazes maakte er nooit een geheim van dat hij een voorkeur heeft voor oudere vrouwen. ,,Ik voel het gewoon niet bij een meisje van mijn leeftijd. Ik hou van een wat rijpere vrouw’’, zei hij onlangs op Radio 538.

André was (met tussenpozen) vijf jaar lang samen met de 16 jaar oudere Monique Westenberg, met wie hij zoon Andreas (3) Martinus kreeg.

Bridget viel in 2016 voor de 26-jarige ijszaakeigenaar Fabio Bouwhuis, waar ze opvallend genoeg mee brak omdat ze ‘een soort moedergevoel’ voor hem kreeg. ,,Mijn voornemen is om in de toekomst niet meer te vallen op te jonge mannen. Vanaf 45 jaar vind ik mannen te oud, maar 35 jaar lijkt me mooi’’, hield ze zichzelf in maart 2017 voor. ,,Het makkelijkste is als ‘ie gescheiden is, zodat hij niet nog een kinderwens heeft, want die is dan vaak al vervuld. Liefst heeft hij een eigen onderneming en een druk leven, zodat hij niet zo op mij leunt. Maar ja, vind maar eens zo’n man.’’

Haar laatste verovering voor André was de 14 jaar jongere Bram Plattel. Die romance strandde toen de twee erachter kwamen dat zij in verschillende levensfases zaten. Met haar ex Pepijn Padberg kreeg Bridget in 2008 zoon Mees. Met hem woont zij in Amsterdam-Zuid.

Volledig scherm Bridget met zoon Mees. © Brunopress/Heukers Media