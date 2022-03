Snelle overwon worsteling met populariteit: 'Volgende stap is gezonder leven’

Vorige week werkte Snelle (Lars Bos, 26) een dag in de tuin van zijn nieuwe huis. Hij hanteerde de bladblazer, verplaatste het terras, maakte de tegels schoon en zette een kist in elkaar om de kussens in op te bergen. ,,Een heerlijke dag. Ik heb geleerd dat je daar ook gelukkig van kunt worden. Misschien nog wel gelukkiger dan van het artiestenleven.’’