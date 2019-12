Snooki ziet eigen realityshow niet zitten

Snooki werd op de luchthaven van Los Angeles gevraagd naar een dergelijke spin-off van Jersey Shore, maar daar heeft ze helemaal geen trek in. Nicole vertelde een aanwezige fotograaf dat haar familie nu op nummer 1 staat en ze zich niet meer in realitysoaps wil storten. De periode waarin ze als dronken twintiger uit bars en clubs werd gezet, ligt achter haar.



,,Ik haat het om weg te zijn van de kinderen", legt ze uit. ,,Ik vind het niet leuk meer om drie dagen op rij te feesten. Dat is mijn leven niet meer en ik wil thuis bij de kinderen zijn. Ik vind het niet erg om af en toe uit eten te gaan of zo, maar het is gewoon heel zwaar voor me om de kinderen achter te laten om de show te filmen."



Nicole was sinds de eerste reeks uit 2009 een vast lid van de cast. In 2012 werd het populaire programma van de buis gehaald, maar wel was ze in de tussentijd te zien in de spin-off Snooki & JWoww. Vorig jaar kwam de voltallige cast weer bij elkaar in Jersey Shore: Family Vacation waarvan inmiddels drie seizoenen zijn uitgezonden.