Snoop Dogg geeft op 19 september show in Rotterdam Ahoy

Snoop Dogg geeft op 19 september dit jaar een optreden in Rotterdam Ahoy. Het concert is onderdeel van een najaarstour van de 51-jarige rapper. Tijdens deze najaarstour geeft hij optredens in Keulen, Yerevan, Dublin en dus Rotterdam.

Snoop Dogg is al tientallen jaren een grote naam in de wereld van rapmuziek, met talloze grote hits en samenwerkingen met veel artiesten. Een paar van zijn grootste hits zijn Gin and Juice, Drop It Like It’s Hot en Beautiful.

In maart trad Snoop Dogg nog op in Nederland. Toen stond hij in een uitverkochte Ziggo Dome. Tickets voor zijn show in Rotterdam zijn vanaf maandag te koop.

