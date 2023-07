Snoop Dogg schenkt 93-jarige vrouw 10.000 dollar in strijd om huis te behouden

24Kit­chen-ster James Martin schold crew tien minuten lang uit, Britse werkgever eist verbete­ring

Britse tv-kok James Martin (51), in Nederland vaak te zien bij 24Kitchen, heeft zijn excuses aangeboden voor een woede-uitbarsting tegen zijn directe collega’s in 2018. Zijn huis was beschadigd bij opnames, waarna hij tien minuten lang scheldend tekeerging. Martin beleefde destijds een zware periode en reageerde daarom emotioneel, zegt hij. Er liggen meer beschuldigingen van wangedrag.