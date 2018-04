Snow Patrol na vijf jaar in tranen terug op livepodium

Video Datingprogramma pakt anders uit: Brabanders Tom en Lieke kiezen elkáár

19:35 Expats Tom uit Heesch (31) en Lieke uit Tilburg (33) zochten in tv-programma Veel Liefs uit Holland naar de liefde. Maar tussen de kandidaten die ze thuis in respectievelijk Bangkok en Auckland ontvingen, zat de ware niet. Toch sloeg de liefde toe; Tom en Lieke vonden elkáár. Alsof de ene boer er met de andere boer vandoor gaat in Boer zoekt Vrouw.