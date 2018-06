Soap, muziek én toneel: Guido Spek wil blijven combineren

Tat­too-artieste Kat von D trouwt in bloedrode japon opnieuw met echtgenoot

7:46 Alhoewel ze in februari al formeel in het huwelijksbootje stapte, is Katherine von Drachenberg (36) zaterdagavond getrouwd voor familie en vrienden. De huwelijksplechtigheid van de tattoo-artieste, bekend onder de naam Kat von D, vond plaats in Beverly Hills.