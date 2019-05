Sociaal drama maakt indruk in Cannes

De ene film – Sorry We Missed You - is gemaakt door een veteraan, de 82-jarige Brit Ken Loach, de andere – Les Misérables – staat op naam van de Franse debutant Ladj Ly (39). Zijn film is tot nu toe de grootste verrassing uit het competitieprogramma.

Hoewel de titel anders doet vermoeden is Les Misérables niet de zoveelste verfilming van de klassieker van Victor Hugo. Ly plaatst zijn verhaal in het heden, in de achterbuurten van Parijs, meer precies in Montfermeil, waar de regisseur zelf opgroeide.

Zijn film begint met de winst van Frankrijk op het WK voetbal afgelopen zomer. De euforische stemming slaat snel om als een driekoppig politieteam in de wijk met zwarte tieners in de slag gaat, een incident waarbij de bizarre diefstal van een welp is betrokken. Rassenrellen lijken onvermijdelijk.

Les Misérables toont een beeld van een explosieve samenleving vol verstoorde verhoudingen. Iets soortgelijks doet Ken Loach, tweevoudig Gouden Palm-winnaar, met Sorry we Missed You.

Eigen moeder

In zijn sociale drama toont Loach aan de hand van een doorsnee gezin hoe de werkdruk mensen aan de rand van de afgrond brengt. De vader, een pakketjesbezorger die onder immense tijdsdruk moet werken, gaat eraan onderdoor. De moeder zit ook aan haar limiet als bejaardenverzorgster die te weinig tijd krijgt om haar patiënten liefdevol te verplegen. ,,Ik behandel hen als mijn eigen moeder’’, is haar motivatie die zich op den duur tegen haar keert.