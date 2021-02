Sofia Vergara hoeft ingevroren embryo’s niet aan ex-verloofde te geven: ‘Hij wil haar kinderen krijgen zonder haar’

De twee waren verloofd en dachten aan kinderen, dus ze besloten om enkele embryo’s te laten invriezen. Een half jaar later, in 2014, gingen ze uit elkaar. Dat weerhield Loeb er echter niet van om te blijven dromen over kinderen met Sofia.

Hij spande in 2015 een rechtszaak aan in de hoop de ‘voogdij’ over de 2 vrouwelijke embryo’s voor zich te winnen. Met behulp van een draagmoeder zou hij de kinderen dan toch nog kunnen krijgen. De rechter in Californië vond het echter maar een rare vraag, en verwierp de zaak omdat hij vond dat de toestemming van Vergara nodig was. Die laatste zag dat natuurlijk helemaal niet zitten, en maakte vanaf het begin duidelijk dat ze die toestemming nooit of te nimmer zou geven.

Sofia Vergara en Nick Loeb.

In 2017 diende ze zelfs een officiële aanvraag in bij de rechtbank van Californië, waarin staat dat Loeb de embryo’s niet mag gebruiken zonder haar geschreven toestemming. Als die wordt goedgekeurd - dat is anno 2021 nog altijd niet gebeurd - zal het permanent onmogelijk worden voor Nick om de bevroren eicellen in handen te krijgen.

Loeb gaf het echter niet op, en trok naar de rechtbank van Louisiana om de zaak opnieuw voor te leggen. De staat Louisiana is namelijk aanzienlijk conservatiever dan Californië, en ziet bevruchte eicellen als levende mensen. In Californië worden ze gezien als een product. Loeb speelde extra op het gemoed door de embryo’s namen te geven, zo staat er te lezen in de documenten die hij indiende. ,,Emma en Isabella moeten worden toevertrouwd aan hun biologische vader, die erop staat dat ze geboren worden.”

Schaamteloos

Toch kreeg hij ook daar het deksel op de neus, want de rechter kwam er al snel achter dat Nick helemaal niet in Louisiana woonde, gewoond had, of ooit van plan was om er te wonen. ,,Hij doet alsof hij hier een residentie heeft, maar hij heeft hier geen domicilie. We vermoeden dat deze man gewoon op zoek is naar eender welke rechtbank die sympathie voor hem zou kunnen opbrengen”, klonk het. ,,Maar daar doen we niet aan mee.”

Loeb ging in beroep tegen die beslissing. Op 27 januari dit jaar kreeg hij opnieuw een antwoord van de rechter, die dit keer opvallend geagiteerd was: ,,Deze man en zijn advocaten brengen het rechtssysteem van Louisiana ten schande”, klinkt het. ,,We verwerpen deze zaak opnieuw, omdat hij hier niet woont. Ze wisten goed genoeg dat ze hun aanklacht hebben neergelegd bij de verkeerde rechtbank, maar deden dit toch omdat ze hier meer kans dachten te hebben om te winnen. Dit is een schaamteloze poging tot rechtbank-shoppen.”

Eindelijk rust

Vergara hoeft zich dus voorlopig geen zorgen te maken, al meent de woordvoerder van Loeb dat haar ex-man naar het hoger gerechtshof van Louisiana zal trekken met zijn aanklacht. ,,De rechtszaak was een grote bron van stress voor Sofia, al heeft ze er vertrouwen in dat het Amerikaanse gerecht hem niet zomaar twee kinderen van haar zal laten verwekken, zonder haar toestemming”, zegt een insider. ,,Dat de zaak nu ook in beroep verworpen is, geef haar rust. Na bijna 7 jaar in de rechtbank is het ook wel genoeg geweest. Die griezel wilde haar kinderen krijgen zonder haar...”

Sofia is inmiddels hertrouwd. In 2015 - waarschijnlijk niet toevallig het jaar waarin Loeb zijn rechtszaak aanspande - stapte ze in het huwelijksbootje met de Amerikaanse acteur Joe Manganiello, bekend van onder andere True Blood en Magic Mike. Vergara heeft ook al een zoon, Manolo Gonzalez Vergara (28), die ze kreeg met haar eerste echtgenoot, Joe Gonzalez. Zij waren getrouwd van 1991 tot 1993.

Hoewel Sofia er geen geheim van maakt dat ze graag nog meer kinderen had gewild met haar huidige partner, heeft ze er vrede mee dat dat niet meer zal gebeuren. ,,Ik ben 48 geworden, en ik weet dat ik op natuurlijke wijze niets meer moet verwachten”, zei ze daarover in een interview. ,,Op dit moment is het ook geen prioriteit meer. Joe en ik zijn erg gelukkig en de quarantaine doorbrengen met ons mooie gezin was eigenlijk heel gezellig. Ik heb alles dat ik nodig heb in mijn leven.”

Sofia Vergara en haar echtgenoot Joe Manganiello.