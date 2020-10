Soldaat van Oranje nog in afwachting van ontheffing

De cast en crew wil woensdag weer beginnen maar omdat er nog geen duidelijkheid is over een ontheffing is het niet duidelijk hoeveel publiek er in de zaal mag zitten. ,,We hadden het eigenlijk al wel verwacht, maar we hebben nog geen idee”, aldus de woordvoerder.

Soldaat van Oranje ligt sinds eind september stil vanwege coronabesmettingen binnen de cast. Zo’n vijftien acteurs werden positief getest op het coronavirus. Alle voorstellingen tot deze week werden daarom geannuleerd.



De musical lag al eerder maanden stil en was de eerste grote productie die begin september weer opstartte. In plaats van de normale 1100 bezoekers waren er nu slechts 300 welkom. Dat is verre van rendabel, gaf producent Fred Boot eerder aan. “We maken een behoorlijk verlies per voorstelling. Maar we hebben er toch voor gekozen om te gaan spelen om in ieder geval al die mensen die al gereserveerd hadden de voorstelling te laten zien en om onze mensen weer aan het werk te hebben”, zei hij.



Soldaat van Oranje is de meest succesvolle theatervoorstelling uit de Nederlandse geschiedenis. De bewerking van het levensverhaal van verzetsstrijder Erik Hazelhoff Roelfzema trekt sinds de première in oktober 2010 doorlopend uitverkochte zalen. Inmiddels werd het stuk bijna 3000 keer gespeeld en werden er meer dan 3 miljoen kaartjes verkocht.