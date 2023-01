Son Mieux, Tiësto en Kris Kross Amsterdam favoriet bij Top 40 Awards

Dat Son Mieux goed scoort bij de nominaties, is een rechtstreeks gevolg van een succesjaar met een enorme hit (Multicolor), een album (The mustard seed, eind 2021) en succesvolle optredens op onder meer Paaspop, Pinkpop en Concert at Sea. Son Mieux is de eerste act die er bij Top 40 Awards in slaagt om als genomineerde in de categorie ‘Beste nieuwkomer’ nog twee nominaties te hebben: ‘Grootste hit nationaal’ en ‘Beste liveact nationaal’.



Dj-trio Kris Kross Amsterdam (broers Jordy en Sander Huisman en Yuki Kempees) blinkt uit in succesvolle samenwerkingen met onder anderen Antoon en Sigourney K (Vluchtstrook), Ronnie Flex en Zoë Tauran (Adrenaline) en Donnie en Tino Martin (Vanavond (uit m'n bol)). Tiësto (Tijs Verwest) is al decennia een gevestigde naam. Hij scoorde vorig jaar een grote hit in samenwerking met Ava Max, The Motto. Zowel Kris Kross Amsterdam als Tiësto is genomineerd in de categorie ‘Grootste hit nationaal’, ‘Beste Nederlandse artiest’ en ‘Beste dj-act’.



Nationaal springen Flemming en Antoon in het oog met allebei twee nominaties. De prijzen worden op 3 februari uitgereikt in Ahoy in Rotterdam, waar Qmusic-dj en Top 40-presentator Domien Verschuuren een liveshow presenteert. Er zijn optredens van onder anderen Becky Hill, Tom Grennan, Davina Michelle, Son Mieux, Duncan Laurence, Armin van Buuren, Suzan & Freek, Flemming, Lost Frequencies en Kris Kross Amsterdam.