Son Mieux voelt ongemak met nummer tijdens WK-uitzendingen: ‘Willen hier niet aan verdienen’

Het zal de vaste voetbalvolger niet ontgaan zijn dat rondom de wedstrijden van het Nederlands elftal veelvuldig het nummer This Is The Moment van Son Mieux te horen is. De NOS heeft het nummer gekozen als achtergrondmuziek bij de korte vooruit- en terugblik bij duels van Oranje. En dat heeft tot ongemak bij de Haagse band geleid.

Son Mieux is al sinds 2015 actief, maar brak deze zomer pas echt door in de Nederlandse hitlijsten. Met hun single Multicolor werd de vierde plek in de Nederlandse Top 40 bemachtigd. Het nummer was wekenlang het meest gedraaide op de Nederlandse radio. Eerder was de band ook zes dagen lang de huisband in Studio Tokio, het NOS-avondprogramma op NPO 1 rondom de Olympische Spelen.

Tijdens dit WK wordt Son Mieux opnieuw een rol toebedeeld door de omroep, maar dan met een nummer bij terug- en vooruitblikken rondom het Nederlands elftal. Hun nieuwe single This Is The Moment is veelvuldig te horen dit WK bij de zender, en dat leidt tot ongemak bij de Haagse artiesten.

,,Laten we beginnen met benoemen dat het kind in ons dat ooit voetballend op het schoolplein stond dit een enorme eer vindt”, begint de popband haar statement op sociale media. ,,Helaas vindt dit WK alleen plaats in een land waar de beslissingen van de regerende macht lijnrecht tegen alles waar wij in geloven staan. Dit heeft bij ons voor de nodige gesprekken gezorgd, waarbij we ons afvroegen wat we hier mee kunnen of moeten.”

Compensatiefonds

Son Mieux stapte met dit idee naar Amnesty International, de mensenrechtenorganisatie die zich onder meer hardmaakt voor de verbetering van de situatie in Qatar, het gastland dit WK. De band vraagt iedereen om massaal de petitie van Amnesty te ondertekenen, waarin gepleit wordt voor een compensatiefonds voor de arbeidsmigranten en nabestaanden voor het leed wat hen is aangedaan.

Volledig scherm Son Mieux. © Philine van den Hul

Daarnaast wil de Haagse band nog een stapje verder gaan. ,,Omdat het voor ons niet goed voelt om hier als band iets van geld aan te verdienen zullen wij alle inkomsten die wij krijgen voor het gebruik van onze track op tv direct aan Amnesty schenken. Zodat het geld dat wij hier mogelijkerwijs aan verdienen, gebruikt kan worden om de situatie in Qatar hopelijk te verbeteren en daarnaast Amnesty te ondersteunen in al het werk wat ze doen.”

Quote Zodat we hopelijk ooit wakker worden in een wereld waar sport kan zorgen voor verbinding en plezier Son Mieux

Son Mieux roept haar fans nogmaals op de petitie te ondertekenen ‘en ook te doneren als je iets kan missen’. ,,Zodat we hopelijk ooit wakker worden in een wereld waar sport kan zorgen voor verbinding en plezier. En Nederland weer een WK kan winnen waar we allemaal blij mee zijn”, aldus de band, die het statement afsluit met ‘One Love’.

Beluister hieronder het nummer This Is The Moment, dat tijdens het WK veelvuldig te horen is bij de NOS.