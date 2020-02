Songfestival krijgt 'Passion-achtige' show met oud-winnaars

Hij had er al een tijdje over gepiekerd maar onder de douche, een geijkte plek voor creatieve invallen, wist Gerben Bakker (48) het opeens. Hoe hij aandacht zou besteden aan die ene songfestival-mijlpaal van dit jaar: het 65-jarig bestaan. ,,We hadden natuurlijk al aan een medley van alle winnende liedjes in Ahoy gedacht, maar ik wilde ook de stad Rotterdam laten zien: dat is zo'n filmische plek.’’



Zijn douche-vondst: live-optredens van voormalige winnaars in Ahoy, afgewisseld met filmpjes van andere winnaars op beroemde Rotterdamse locaties als de Erasmusbrug en Markthal. ,,Zo’n mix van live en tevoren opgenomen filmpjes kennen we van The Passion en dat werkt goed. Voor het publiek lijkt het alsof het allemaal gelijktijdig in Rotterdam gebeurt: de mooie illusie van het tv-maken.’’



Deze week al kwamen de eerste namen van winnaars rond: songfestival-diva’s Lenny Kuhr (De Troubadour, 1969) en Getty Kaspers (Ding-a-Dong, 1975) treden sowieso aan. En, nee, dat is geen dag te vroeg, want creative producer Bakker, eerder betrokken bij het Televizier-Ring Gala, The Voice of Holland en het Junior Songfestival, heeft een straffe planning voor het uitgerekte programma: opening, presentatie, acts, intermezzo’s, stemprocedure. ,,Ik moest van mezelf het geheel al vóór de kerst voor me zien, zodat we nu alles kunnen regelen.’’