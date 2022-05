Songfestival met Italiaanse slag: Mika met een petje, stickers plakken en... Moldavië!

De presentatoren

Dat viel niet mee. U heeft er gelukkig niet al te veel van gemerkt, al was de verdwijntruc van Laura Pausini zaterdag opmerkelijk. De zangeres kreeg een flauwte en was opeens twintig minuten van uw tv-scherm verdwenen. Het stond symbool voor een rommelige week waarin we repetities veel te vaak zagen haperen, het geluid meermaals uitviel en we Mika zagen repeteren in een T-shirt, met een petje achterstevoren op zijn hoofd. Dat na een editie in Rotterdam waarin de vier presentatoren elke doorloop onberispelijk gekleed waren, als ware het de liveuitzending. In Turijn sloegen de grapjes dood, wat tijdens de finale helemaal pijnlijk duidelijk werd toen Måneskin-zanger Damiano David met een verwijzing naar zijn vermeende cokegebruik in Ahoy wél zorgde voor een lach.