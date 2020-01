Songfestival-zanger Jeangu maakt naam-tutorial: ‘Het is Zjan-guu’

,,Emma, iedereen, het is Zjanguu Macrooy’’, zegt de zanger in het filmpje tegen presentatrice Emma Wortelboer. De twee kunnen lachen om de uitspraakproblemen, hoewel die Jeangu al jaren achtervolgen. ,,Om het dramatisch te zeggen: het is de story of my life’’, zegt Macrooy. Waar komt de naam eigenlijk vandaan? ,,Mijn moeder heet Jeannette en mijn vader heet van zijn tweede naam Guno, dus bij elkaar is dat Jeangu.’’



De gekste versie die hij ooit hoorde, was ‘Sjanzju’, vertelt hij. Emma bekent dat ze zelf ook wat gewend is qua naamgedoe. ,,Ik werd bijvoorbeeld op de basisschool gepest met mijn achternaam, ik heet Wortelboer. Één en één is twee: Emma Wortelboer is... iets. Het kan altijd erger’’, lacht ze.