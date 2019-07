Songfestivalcommissie gaat vandaag op bezoek in Maastricht

Een dag na de bekendmaking dat alleen Rotterdam en Maastricht nog in de race zijn om het Eurovisiesongfestival in 2020 te organiseren begint de selectiecommissie al met werkbezoeken aan de twee kanshebbers. Vandaag wordt het MECC in Maastricht bezocht en morgen gaat een delegatie naar Ahoy in Rotterdam, bevestigen woordvoerders van de evenementenlocaties.



De commissie wordt in Maastricht ontvangen door burgemeester Annemarie Penn-te Strake. Na het ontvangst gaan ze om de tafel met specialisten en wordt het bidbook in zijn geheel doorgenomen, laat Frank Mimpen, commercieel directeur van het MECC, weten. ,,Alles op technisch, operationeel en logistiek vlak wordt inhoudelijk besproken en we zullen eventuele vragen beantwoorden. Daarna volgt een rondleiding door het complex met de mogelijke locaties."



Rotterdam zal de commissie morgen met open armen ontvangen met een delegatie vanuit de gemeente en Ahoy. Of burgemeester Ahmed Aboutaleb door ook bij is, is nog niet bekend.



Bidbooks

Vorige week woensdag presenteerden de steden die het songfestival wilden binnenhalen hun bidbooks bij de NPO. Gisteren werd duidelijk dat Utrecht, Arnhem en Den Bosch afvielen. Het bid van Maastricht en Rotterdam was inhoudelijk sterker dan de andere drie, meldde de organisatie. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de voorgestelde accommodaties en de financiële bijdrage die de steden willen leveren.



De verwachting is dat half augustus zal worden bekendgemaakt in welke stad volgend jaar het songfestival wordt gehouden.