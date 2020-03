‘Songfestivalnummer Jeangu al online door fout’

Corona treft songfesti­val nu al: hoogste baas niet naar overleg in Rotterdam

9:15 Of het Eurovisie Songfestival in mei door corona wel of niet door kan gaan, is nog steeds onduidelijk. Wel blijkt het zeer besmettelijke virus de agenda van het megafestijn al behoorlijk in de war te schoppen: het belangrijke overleg van de ‘Head of Delegations’ -gepland voor maandag 9 maart in Rotterdam- moet dit keer voor een deel per ‘conference call’. Dat laat internationale organisator EBU weten.