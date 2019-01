Sonja Holleeder aan het woord in documentaire John van den Heuvel

BZV: Michelle en Maarten wonen samen

11:13 Verhuisdozen inpakken en weer uitpakken: Maarten is afgelopen vrijdag ingetrokken bij Michelle. Het stel, dat afgelopen seizoen meedeed aan Boer Zoekt Vrouw, is dolblij met de volgende stap in hun relatie. ,,Het is een hele opluchting om eindelijk officieel samen te wonen.’’