Sonneveldprijs naar Amsterdams cabaretduo n00b

Bibi Breijman wordt onzeker van ideaal­beeld: ‘Verdrietig en vermoeiend’

30 juni Bibi Breijman (29) heeft – nadat ze door haar deelname aan Oh Oh Cherso werd weggezet als dom – jarenlang het gevoel gehad dat ze zich moest bewijzen. Ook nu heeft ze die drang nog, net als veel mensen. ,,Ik merk dat dat me niet alleen verdrietig maakt, maar dat het ook heel vermoeiend is.”