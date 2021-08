Sophie Hilbrand trapt veelbesproken opvolger van De Vooravond af

Oerlemans­jes hadden laatste ‘weeknd’ in villa van 60 miljoen: ‘Herinne­rin­gen voor altijd’

15:53 De familie Oerlemans heeft afscheid genomen van hun kapitale villa in Bel Air, een van de duurste wijken van Los Angeles. Afgelopen donderdag werd bekend dat het luxueuze stulpje voor een bedrag van zo'n 60 miljoen euro aan popster The Weeknd is verkocht. Daniëlle Oerlemans deelde vanochtend een gezinsfoto vanuit de tuin: ‘Laatste Weeknd in ons huis, herinneringen voor altijd gemaakt!’