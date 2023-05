“Soppend” melkmeisje achter presentatrice zorgt voor verbazing bij kijkers Songfestival

Prinses Laurentien over bad­pak-op­hef: ‘Ik snap werkelijk niet waar we het hier over hebben’

Prinses Laurentien begrijpt niet waarom er ophef is ontstaan over haar dochter Eloise van Oranje, die afgelopen woensdag in een badpak in het programma Het perfecte plaatje te zien was. ,,Laten we het hebben over de belangrijke dingen in het leven”, reageert de prinses zaterdag voor de camera van RTL Boulevard.