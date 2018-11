Soulshow van Ferry Maat eenmalig terug op radio

Wouter van der Goes staat een deel van zijn show af aan Ferry Maat omdat het 45 jaar geleden is dat de Soulshow voor het eerst op de Nederlandse radio te horen was. ,,De Soulshow is een legendarisch radioprogramma", stelt Van der Goes. ,,In de jaren tachtig zat ik iedere donderdagavond aan de radio gekluisterd. De muziek uit de Soulshow heeft mijn persoonlijke smaak voor een groot deel gemaakt tot wat het nu is. Het wordt voor mij en mijn luisteraars ongetwijfeld een kippenvelmoment om zijn stem en zijn muziek weer te horen."



Wouter sprak Ferry in de uitzending van vandaag om hem te feliciteren met de 45e verjaardag van de Soulshow. Tijdens het gesprek ontstond het idee om nog eenmaal de donderdagavond als vanouds te laten klinken, compleet met de jingles van toen. Overigens verzorgt Maat online nog steeds met regelmaat 'soulshows' via zijn eigen website.



De Soulshow begon in 1973 op Radio Noordzee. Ferry Maat was daarmee de eerste Nederlandse dj die vooral Amerikaanse soul naar Nederland haalde. Tot dat moment was deze muziekstroming zo goed als niet te horen op de radio. In de jaren zeventig en tachtig was het programma iedere donderdagavond te beluisteren op Radio 3 met daarin onder andere het mix-item 'De BVD - De Bond van Doorstarters'. Ook dit item zal donderdagavond eenmalig terugkeren.



Ferry ontving in 2006 een Gouden Harp voor zijn programma en zijn bijdrage aan de promotie van soulmuziek in Nederland.