Soundos kampt met coronakilo’s en Carlo beleeft dag met gouden randje

Turncommen­ta­tor Hans van Zetten na kwetsende uitlatin­gen per direct weg bij de NOS

23 november Turncommentator Hans van Zetten (72) vertrekt per direct bij de NOS. Dat meldt zijn werkgever. Reden voor zijn vertrek is de ophef die ontstond na recente publicaties over onheus gedrag tegen jonge turnsters in 2011. Hij zou zich ongepast en kwetsend hebben uitgelaten tegen de sporters.