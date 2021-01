Soundos weer beter nadat ze onwel werd bij Media Inside

Soundos El Ahmadi is weer opgeknapt, nadat ze zondagavond vlak voor de start van het programma Media Inside onwel werd. Tijdens de reclame voorafgaand aan het NPO 3-programma van het duo Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen werd de actrice niet lekker. ,,Toen had ze de keuze, ga je niet lekker voor de camera zitten of naar huis”, zegt haar woordvoerder.

Aangezien Willie Wartaal de enige gast was aan de talkshowtafel waar de televisieweek werd besproken, koos Soundos voor het laatste. ,,Niets schokkends, maar als je dan niet voor de camera verschijnt lijkt het heel wat”, zegt de woordvoerder. ,,Er is niets aan de hand, ze voelt zich nu weer goed.”

Groenteman legde in Media Inside uit waarom er maar één gast in de studio zat. ,,We zaten eigenlijk met twee gasten, maar er is er nog maar eentje overgebleven want Soundos, die hier zat, werd onwel tijdens de reclame en is naar huis. Niets ernstigs, maar om hier een half uur bij te zitten lukte niet. We hebben Willie Wartaal over.”

De 38-jarige rapper, wiens echte naam Olivier Locadia is, sprak onder meer over de terugkeer van Matthijs van Nieuwkerk op tv, met Matthijs gaat door.

‘Totaal geen idee’

„Ik ben heel vaak te gast geweest bij hem, en dan vond ik het echt wel leuk om hem weer te zien”, vertelde Wartaal. „Het is ook gewoon een knappe man. Maar dan zat ik daar en hij heeft echt totaal geen idee waar wij mee bezig zijn.” Hij deed even alsof presentatoren Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman zijn De Jeugd-collega's Pepijn Lanen en Freddy Tratlehne zijn. „Pepijn heeft meerdere namen, Faberyayo (spreek uit als Faberyeyo, red.), Fabergé, en dan zei Matthijs: ‘Faberjaajo...’, en dan was Yeyo twee weken boos, omdat Matthijs zijn naam niet wist. Dat soort dingen.”

Nu is De Jeugd van Tegenwoordig ook niet bepaald de makkelijkste groep om te interviewen, verdedigde Groenteman Nieuwkerk nog. „Dat is echt wel de hel, hè?” Wartaal: „Dat zeggen mensen, maar dat is niet zo.” Groenteman legde het uit. „Als je ze los van elkaar hebt, dan gaat het nog wel. Maar als jullie samen zijn, dan is het een ander verhaal.” De rapper kon zich dat nog een beetje voorstellen, maar dat is volgens hem geen reden om je niet goed voor te bereiden. „Als je iemand gaat interviewen, dan mag je op zijn minst een kleine research doen. Dat je wel weet hoe ze eruit zien.”