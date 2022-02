Soy Kroon is Jezus in The Passion

Kroon (26), op televisie eerder te zien in onder meer Goede Tijden, Slechte Tijden en Hoogvliegers , is de jongste Jezus in de geschiedenis van The Passion : ,,Dat maakt het ook zo eervol voor mij. Met het thema en mijn rol als Jezus wil KRO-NCRV vooral ook een signaal afgeven naar de jongeren, voor wie de afgelopen twee jaar natuurlijk niet makkelijk waren. Zo van: uiteindelijk komt alles goed. Ik wil een jonge, brutale versie van Jezus neerzetten.’’

Twee jaar geleden zou Kroon een heel andere rol spelen in The Passion, die van Judas. Maar die editie ging toen niet door vanwege de net opgekomen pandemie. ,,Ik heb wel het hele repetitieproces meegemaakt en daarmee ook het vertrouwen gekregen dat ik de rol van Jezus aan zou kunnen. Dat leek me destijds nog een iets te grote verantwoordelijkheid. The Passion is echt een traditie geworden in het Nederlandse televisielandschap. Voor een zanger/acteur is het echt heel tof om gebeld te worden door de makers van dit spektakel.’’