Spaanse koning maakt zijn vermogen bekend om transparantie koningshuis te vergroten

1948-2022 Henny Vrienten, een muzikale held tegen wil en dank: ‘Ik zie het einde van het leven als een lichtknop­je’

Henny Vrienten, een muzikale held tegen wil en dank, is op 73-jarige leeftijd overleden. Doe Maar was de rode draad in het bestaan van de zanger, bassist en componist, die veel meer was dan die band alleen.

25 april