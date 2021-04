Spaanse 'lachende internetheld' Juan Joya Borja overleden

Het iconische filmpje van Borja, dat zo vaak van alternatieve ondertiteling is voorzien, dateert uit 2002. Hij heeft het in het oorspronkelijke gesprek over de periode waarin hij als kok hielp in een visrestaurant, maar dat is volledig ingehaald door alle verschillende ondertitelingen. De beroemdste daarvan, die met meer dan 8 miljoen weergaves, zelfs meer bekeken is dan het origineel, stelt Borja voor als ingenieur van Apple, die vertelt hoe hij zich de woede van CEO Tim Cook op de hals heeft gehaald, nadat blijkt dat er geen extra USB-poorten in de nieuwe MacBook zijn verwerkt.