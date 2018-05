Spandau Ballet verder met nieuwe zanger

Hadley maakte in juli vorig jaar bekend geen zin meer te hebben in tournees met de band. De overige bandleden zeiden dat ze niet wilden stoppen en een vervanger gingen zoeken. Wild is nu gekozen om vanaf 6 juni op te treden met de band, die in zijn hoogtijdagen in de jaren '80 de muzikale rivaal was van Duran Duran.



Spandau Ballet was al eerder uit elkaar. In de jaren '90 gingen de bandleden hun eigen weg om ruzies over geld. Songwriter en gitarist Garry Kemp bezit namelijk alle rechten over de grootste hits van de band. De andere drie leden klaagden hem aan om ook een aandeel te krijgen van de royalty's.



De rechtbank besloot toen in het voordeel van Kemp. In 2009 ging de band opnieuw met elkaar op wereldtour. Zanger Hadley zei daarna zich te willen storten op zijn solocarrière. Hij hoeft in ieder geval niet meer aan te kloppen bij zijn oud-collega's: die zeiden in een interview dat Hadley nooit meer welkom was.