Spatzuiver zingende S10 liet zich bijpraten door Duncan Laurence: ‘Hij deelde zijn geheim’

Bertus hoorde dat hij erfenis van 85.000 euro krijgt in De erfgenaam: ‘Maar voor mij is er straks 10.000 over’

Wie heeft er nu niet gedroomd een schilderij van een Hollandse meester aan te treffen op een rommelmarkt, een verborgen geldschat te vinden in een oud huis of een erfenis te krijgen van een onbekend familielid? Voor velen blijft het bij dromen, maar niet voor Bertus Sueters (67) uit Delden. Hij kreeg vorige week in het televisieprogramma De Erfgenaam op RTL namelijk te horen dat hij en zijn zus Wilhelmina beiden een bedrag van 84.375 euro krijgen uit een erfenis van een verre tante uit Frankrijk.

8 april