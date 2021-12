Spektakel in De slimste mens: kandidaat sneuvelt op 1 seconde

Spoiler alertHet spande er vanavond om in De Slimste Mens . Met slechts een seconde op de teller, moest de finalist razendsnel een bijpassende term voor het woord vloggen opnoemen. De kandidaat bokste het voor elkaar en wist daarmee de concurrent weg te spelen. Let op: spoiler alert! In dit artikel worden de namen van de deelnemers genoemd. W il je dat niet weten, stop dan hier met lezen.

Het was vanavond auteur Martin Visser die er met de winst vandoor ging. Spokenword-artieste en journaliste Zaïre Krieger en auteur Frank Heinen stonden daardoor lijnrecht tegenover elkaar in de finale. Het werd al snel spannend, want Heinen had nog slechts twee goede antwoorden nodig om van Krieger te winnen. Daardoor leek het er even op dat hij zou winnen.

Niets bleek minder waar. Toen Heinen woorden moest opsommen die hem aan een baksteen deden denken, viel hij plotseling stil en riep hij ‘pas’. Daardoor kreeg Krieger nog één laatste kans om Heinen weg te spelen. Echter wel onder enorme tijdsdruk: ze had slechts een seconde de tijd om een woord te noemen dat bij vloggers paste. De spokenword-artieste vroeg nog aan presentator Philip Freriks of het überhaupt wel haalbaar was om dat voor elkaar te krijgen. Ja, verzekerde hij haar, als ze maar snel reageerde.



Tegenvaller

,,Let op. Concentreer je. Je hebt een seconde. Wat weet je van vloggers?” vroeg Freriks aan Krieger. Zij kaatste direct terug: ,,Video. YouTube.” En met die razendsnelle reactietijd, kreeg Krieger het uiteindelijk toch nog voor elkaar om Heinen weg te spelen. ,,Aaah! Ik wil je bijna knuffelen”, riep ze naar Freriks.

Het humeur van Heinen bevond zich ondertussen ver onder het vriespunt. ,,Tegenvaller, ja. Had ik niet verwacht”, reageerde hij op zijn verlies. Echt zorgen maken hoeft de auteur zich waarschijnlijk niet: omdat hij tot nu toe drie keer de slimste is geweest, staat hij voorlopig tweede in het klassement. ,,Dat betekent dat we je zeer waarschijnlijk terugzien in de finaleweek”, praatte Freriks hem nog wat moed in.

Morgen zijn Martin Visser, Zaïre Krieger én een nieuwe kandidaat te zien in het programma.

