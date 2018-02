Spice Girls verzamelen zich in Londen voor 'miljoenendeal'

De vijf Spice Girls waren gisteravond allemaal in Londen. Volgens de Daily Mail waren ze vandaag voor het eerst in zes jaar weer met z'n allen bij elkaar. Bij Geri thuis zouden ze de laatste details bespreken over een reünie waar ze naar verluidt allemaal 10 miljoen pond (zo'n 11,3 miljoen euro) mee opstrijken.



Al langer gaan geruchten over een mogelijke reünie van de succesvolle meidenband uit de jaren negentig. Afgelopen najaar leek Victoria af te haken vanwege drukte met haar eigen modelijn, maar ze is nu naar verluidt toch aan boord. Voorwaarde is volgens de Britse tabbloid dat ze niet hoeft te zingen.



De Spice Girls traden in 2012 voor het laatst met elkaar op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen. Eerder was er in 2007 al een reünie. In de jaren negentig hadden de Spice Girls succes met hits als Wannabe en Spice Up Your Life.