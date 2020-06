Spike Lee biedt excuses aan voor steun aan Woody Allen

Douwe Bob geeft pop up-con­cert op Terschel­ling

14:03 Nu het Oerol Festival op Terschelling door de coronacrisis niet door kan gaan, heeft Douwe Bob besloten zijn volgers te trakteren op een openlucht concert op het strand bij restaurant De Walvis. ,,Dus als je er zin in hebt en je bent op Terschelling, gaan we eens kijken of we de boel hier met anderhalve meter op stelten kunnen zetten”, laat de zanger in een video weten.