Spike Lee diep bedroefd om doodgeschoten acteur Thomas Jefferson Byrd (70)

Lee maakte het nieuws van de dood van Byrd zondag bekend op social media . ,,Met veel verdriet moet ik laten weten dat onze geliefde Thomas Jefferson Byrd is vermoord in Atlanta’’, aldus de regisseur, die de moord tragisch noemt. Hij deelde in de loop van de dag foto's van Byrd in een aantal van zijn films.

De acteur, die 70 jaar werd, was te zien in onder meer Clockers, Get On The Bus, Chi-raq, Red Hook Summer, Bamboozled, Het Got Game en Get On The Bus. Ook speelde hij Stokely in de televisieversie van Lee's She's Gotta Have It die in 2017 op Netflix verscheen.