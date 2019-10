Spike van Di-rect gaat trouwen met Bella Hay

Fans in de herkansing voor intiem concert The Script

17:07 The Script was vanmiddag te bewonderen in een intieme setting op het Leidseplein in Amsterdam. De populaire band gaf daar een verrassingsconcert in een Ierse pub, maar omdat de zaak binnen de kortste keren vol was, dropen veel fans teleurgesteld af. Qmusic biedt deze liefhebbers de helpende hand: de Ierse groep speelt binnenkort voor 200 fans in hun Qube.